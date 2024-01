Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfallflucht - PKW touchiert Fußgänger

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen, 09.01.2024, um 10:15 Uhr ereignete sich auf der Kehrstraße in Kaldenkirchen ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 23-jährige Fußgänger gab an, dass er auf dem rechten Gehweg der Kehrstraße unterwegs war, in Richtung Fußgängerzone. Als er die Einmündung zur Brigittenstraße geradeaus überqueren wollte, wurde er von einem PKW erfasst, der von rechts in die Brigittenstraße einbiegen wollte. Der 23-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs verließ den Tatort.

Der Fußgänger konnte feststellen, dass es sich um einen roten VW mit niederländischen Kennzeichen handelte.

Falls Sie Zeuge dieses Unfalls sind, bitten wir Sie, sich bei der Polizei unter der folgenden Rufnummer zu melden: 02162-377-0. /jk (32)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell