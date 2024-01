POL-VIE: 12-jährige Radfahrerin von Auto angefahren - Autofahrer flüchtet

Viersen (ots) - Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter gegen 22:55 Uhr in eine Schule auf dem Ummertalweg in Viersen ein. Die Täter beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Drinnen benutzten sie einen Feuerlöscher und beschädigten mehrere Computer, Drucker, Beamer und ein Whiteboard. Zudem wurden weitere Räume verwüstet. Ob etwas entwendet ...

mehr