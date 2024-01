Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Tankstelle

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montagmorgen, 08.01.2024, um 01:26 Uhr wurde ein Einsatzteam zur Kaldenkirchener Straße in Bracht gerufen. Hier soll es zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen sein. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Eingangstür gewaltsam geöffnet worden war. Ein Zeuge hatte gegen 01:19 Uhr die Alarmanlage der Tankstelle wahrgenommen und später beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Männer den Verkaufsraum der Tankstelle verließen. In einem Stichweg der Kaldenkirchener Straße stiegen die beiden Verdächtigen in ein dunkles Auto und flüchteten in Richtung Uhlandstraße. Wenn Sie eine verdächtige Beobachtung gemacht haben

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell