Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe dringen in Autos ein

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an zwei Autos im Stadtgebiet zu schaffen gemacht. Viel Beute machten sie allerdings nicht.

Im Lothringer Dell wurde ein Opel Astra zur Zielscheibe der Diebe. Sie verschafften sich auf noch nicht geklärte Weise Zugang zum Wageninneren und griffen sich, was dort herumlag: einen schwarzen Damen-Parka, Zigaretten sowie ein Bündel Spielgeld (Dollar-Scheine). Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr.

Auch in der Straße "Kottenschanze" drangen Unbekannte in einen geparkten Pkw ein und durchwühlten ihn. Was genau aus dem Innenraum des VW Golf gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Verschwunden ist auf jeden Fall eine Handyhalterung, die an einem Lüftungsgitter befestigt war. Als sich die Diebe diese unter den Nagel rissen, richteten sie Sachschaden an. In diesem Fall kann die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, eingegrenzt werden.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

