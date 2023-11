POL-PPWP: Wer hat die Pfandflaschen gestohlen?

Hirschhorn (Landkreis Kaiserslautern) (ots) - Der Schock dürfte bei einer 85-jährigen Seniorin noch tief sitzen. Sie wurde am Donnerstag Opfer eines dreisten Diebstahls. Als die Frau gegen 12 Uhr in der Kettenbergstraße ihr Auto parken wollte, riss ein ihr unbekannter Mann die Fahrzeugtür auf und griff sich die Handtasche. Danach rannte der Langfinger davon und stieg in ein wartendes Auto, mit dem er schließlich ...

