POL-PPWP: Versuchte und vollendete Einbrüche in der Innenstadt

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung in der Bahnstraße. Dort kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Der Disput endete darin, dass eine der Kontrahentinnen plötzlich auf die andere einschlug. Laut Angaben der 31-jährigen Geschädigten seien beide zu Boden gestürzt. Dort sei sie an den Haaren gezogen und getreten worden. ...

mehr