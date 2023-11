Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Zum dritten Mal innerhalb einer Woche steht in Kaiserslautern wieder alles im Zeichen des Fußballs. Am Samstag (4. November) öffnet das Fritz-Walter-Stadion um 11 Uhr seine Tore für das Zweitliga-Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters werden zum Spiel rund 40.000 Zuschauer erwartet, wobei es sich - bis auf wenige hundert Fußballinteressierte aus Franken - überwiegend um Fans der "Roten Teufel" handeln dürfte.

Das heißt: Der Betzenberg ist zwar im Gegensatz zu den beiden zurückliegenden Spielen nicht ausverkauft, auf den Straßen dürfte es dennoch wieder voll werden - zumal die Anreise zeitlich noch mit dem üblichen Wochenendverkehr zusammen fällt. Das bedeutet auch diesmal: Reisen Sie am besten frühzeitig an und planen Sie auch Zeitpuffer ein, denn Verkehrsbeeinträchtigungen und entsprechende Wartezeiten lassen sich bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung kaum vermeiden!

Die gute Nachricht: Neben den beiden großen P+R-Parkplätzen im Bereich KL-Ost (Schweinsdell) sowie an der Universität steht diesmal auch der Messeplatz größtenteils wieder als Parkraum zur Verfügung. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Unsere dringende Bitte an alle Stadionbesucher: Bitte versuchen Sie nicht, einen Parkplatz in Stadionnähe zu finden! Gerade im Bereich der Kantstraße sind insbesondere nach dem Spiel Beeinträchtigungen zu erwarten - damit die Shuttlebusse möglichst zügig und ungehindert pendeln können. Dafür ist es wichtig, dass die Straße (auch von Fußgängern) frei gehalten wird!

Wir empfehlen: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar.

Weder vor noch nach dem Spiel ist eine Schließung des Elf-Freunde-Kreisels geplant, so dass die Fußwege zwischen Bahnhof und Stadion frei passierbar sein werden. Lediglich für Fahrzeuge wird der Kreisel in der Hauptanreise- und -abreisezeit vorübergehend gesperrt, um die Sicherheit für Fußgänger gewährleisten zu können.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite ebenfalls noch einmal alle wichtigen Infos für das morgige Spiel zusammengefasst: https://fck.de/de/fan-infos-zum-heimspiel-gegen-die-spvgg-greuther-fuerth-2/

Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz

Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri

