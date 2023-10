Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Imbiss - Polizei bittet um Mithilfe

Griesheim (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag (13.10.) auf Samstag (14.10.) in einen Imbiss in der Zusestraße ein. Sie entwendeten Bargeld und andere Gegenstände und beschädigten zudem einen Spielautomaten. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen und nehmen unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell