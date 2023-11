Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betroffene Kerwe-Besucher gesucht

Kaiserslautern (ots)

Nur wenige Tage nach der Oktober-Kerwe ist es den polizeilichen Ermittlern im "Haus des Jugendrechts" gelungen, drei Tatverdächtige zu ermitteln, die mutmaßlich an einer Schlägerei beteiligt waren. Gesucht werden jetzt allerdings noch Menschen, die bei der Auseinandersetzung möglicherweise verletzt wurden.

Zu dem Handgemenge war es gleich am ersten Kerwe-Abend (20.10.) auf dem Messeplatz gekommen. Der Polizei liegen inzwischen Videoaufnahmen vor, auf denen ein Gerangel mit mehreren Beteiligten zu sehen ist.

Am Tatabend konnten die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort weder Geschädigte noch Täter ausfindig machen. Mit Hilfe des Videos konnten allerdings in der Folge drei Personen identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 19 Jahren sowie die Suche nach den weiteren Beteiligten dauern an.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch nach einer Frau und einem Mann, die als Kerwe-Besucher unfreiwillig in die Auseinandersetzung gerieten. Die Frau wurde durch das Gerangel zu Boden gerissen, ein älterer Mann in einer roten Jacke kam ihr zu Hilfe. Diese beiden Personen sowie weitere Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

