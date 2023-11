Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Hirschhorn (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Der Schock dürfte bei einer 85-jährigen Seniorin noch tief sitzen. Sie wurde am Donnerstag Opfer eines dreisten Diebstahls. Als die Frau gegen 12 Uhr in der Kettenbergstraße ihr Auto parken wollte, riss ein ihr unbekannter Mann die Fahrzeugtür auf und griff sich die Handtasche. Danach rannte der Langfinger davon und stieg in ein wartendes Auto, mit dem er schließlich davonfuhr. Die 85-Jährige rief sofort die Polizei und erstatte Anzeige wegen Diebstahls. In der Handtasche befand sich ihr Geldbeutel, der einen vierstelligen Geldbetrag enthielt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

