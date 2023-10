Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebes-Paar bei versuchtem Ladendiebstahl in Erotik-Fachhandel erwischt

Güstrow/ Bentwisch (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Erotik-Fachgeschäft im Hansecenter Bentwisch. Der Mitarbeiterin waren bereits am 05.10.2023 eine Frau und ein Mann in dem Laden aufgefallen, die sich ausgiebig für diverse Kleidungsstücke interessierten und diese anprobierten. Nachdem die Kunden seinerzeit das Geschäft verlassen hatten, bemerkte die Mitarbeiterin, dass mehrere Produkte fehlten.

Am vergangenen Samstag erschien das Diebes-Paar erneut in dem Geschäft. Da die Verkäuferin das Pärchen wiedererkannte, bemerkte sie eine ähnliche Vorgehensweise. Als sie die Beiden daraufhin ansprach, öffneten sie ihren mitgeführten Rucksack, der vollständig mit unbezahlten Kleidungsartikeln der Filiale befüllt war. Als die Verkäuferin daraufhin ankündigte, die Polizei informieren zu wollen, floh der männliche Tatverdächtige aus dem Laden. Eine Verfolgung durch einen anwesenden engagierten Kunden half leider nicht, den männlichen Täter vor Ort zu stellen. Der Flüchtige blieb zunächst unbekannt. Die weibliche Komplizin, eine 40-Jährige Deutsche, hingegen konnte durch die übrigen Kunden im Laden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde seitens der Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Ladendiebstahls eingeleitet. Weiterhin wurde durch die Mitarbeiterin der Filiale gegenüber den Tatverdächtigen ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell