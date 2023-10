Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sparkassen-Mitarbeiter verhindert Betrugsfall

Güstrow/ Sanitz (ots)

Einem blickigen Mitarbeiter einer Sparkassen-Filiale in Sanitz ist es zu verdanken, dass ein sog. versuchter "Schockanruf" fehlschlug. Am Freitagvormittag wurde eine 87-jährige Frau von einer vermeintlichen Polizistin angerufen, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und inhaftiert werden muss. Im Anschluss teilte ein ebenso falscher Staatsanwalt mit, dass ihre Tochter gegen eine hohe Kautionssumme vorläufig freigelassen werden kann. Da die angerufene Frau angab, das Geld, eine mittlere fünfstellige Summe, erst von der Bank holen zu müssen, begab sie sich dorthin. Der dort arbeitende Sparkassenmitarbeiter erkannte jedoch den Betrugsversuch bei der ihm bekannten Kundin und verständigte umgehend die Polizei in Sanitz. Infolgedessen wurde der Betrugsversuch durch die bislang unbekannten Täter abgebrochen werden. Dank des aufmerksamen Verhaltens des Bankangestellten konnte so ein erheblicher Schaden zum Nachteil der 87-Jährigen vermieden werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solch sogenannten "Schockanrufen", bei dem meist ältere Menschen von vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwälten angerufen werden, weil ein naher Angehöriger einen schweren, meist tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und in der Folge festgenommen wurde. Nur die Zahlung einer hohen Kautionssumme könne vor einer vorläufigen Inhaftierung schützen. Diese Geldsummen sollen dann meist persönlich übergeben werden. Dies ist leider eine gängige Betrugsmasche geworden. Bitte lassen Sie sich nicht auf solche Gespräche ein und informieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle.

Wichtige Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. Die Kriminalpolizei Güstrow hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet und führt nun auch die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell