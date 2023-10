Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholisiert oder ohne Fahrerlaubnis - Polizei im Landkreis Rostock zieht am Wochenende insgesamt sieben Verkehrssünder aus dem Verkehr

Landkreis Rostock (ots)

Im Rahmen des zurückliegenden Wochenendes ist es den Beamtinnen und Beamten der Reviere in der Polizeiinspektion Güstrow gelungen, insgesamt sieben Verkehrssünder aus dem Verkehr zu ziehen.

In der Zeit von Freitag bis Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte vier Verkehrsteilnehmer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führten. Den traurigen Negativrekord von 3,20 Promille stellte in diesem Kontext eine 55-jährige Frau aus Sachsen auf, als diese laut gegenwärtiger Erkenntnisse am frühen Abend des 22.10.2023 mit dem PKW in Gelbensande unterwegs war. Zeugen hatten die Polizei Sanitz gegen 18:45 Uhr auf die vermeintliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Im Bereich des Schlossweges in Gelbensande konnte die stark alkoholisierte Frau durch die Einsatzkräfte kurze Zeit später gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Führerschein der Deutschen wurde beschlagnahmt.

Nebst alkoholbedingter Verkehrsdelikte wurden im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zudem drei weitere Fahrzeugführer ohne die jeweils notwendige Fahrerlaubnis festgestellt. Einer der hier Tatverdächtigen, ein 33-jähriger in Crivitz wohnhafter Mann, flüchtete sogar vor den Polizeikräften, um einer möglichen Strafverfolgung zu entgehen. Nachdem sich der aus Indien stammende Mann zunächst in der Toilette eines Güstrower Imbissgeschäftes eingeschlossen hatte und kurz darauf durch das Fenster der Toilette entkam, wurde er kurze Zeit später durch die nacheilenden Beamten gestellt.

In allen Sachverhalten wurden Strafverfahren eingeleitet. Dier hierzu weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Güstrow.

