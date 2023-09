Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Koblenz (ots)

Am 09.09.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Zeitraum von ca. 17:45-18:05 Uhr auf dem Parkplatz am Metternicher Bahnhof genau vor dem Geschäft Rossmann. Dort parkte ein weißer Ford Fiesta in der zweiten Parkreihe, in Queraufstellung, vor dem Geschäft Rossmann. Links neben dem betroffenen PKW war der Parkplatz frei. Der weiße Ford Fiesta wurde an der Heckschürze hinten links, in Form von Lackschäden beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 0261 1032911 bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

