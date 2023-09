Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, den 10.09.2023 ereignete sich gegen 21:30 Uhr in der Schulstraße in Lahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem ein Leichtkraftradfahrer zu Boden stürzte. Zuvor wurde er aus Fahrtrichtung Hochstraße kommend von einem silber-grauen PKW überholt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell