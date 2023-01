POL-MA: Hockenheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Betrugsversuche wegen angeblicher Behandlungskosten Angehöriger

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Glauben seiner Tochter in einer finanziellen Notlage zu helfen überwies ein 84-jähriger Mann fast 4.000 EUR an Betrüger. Nachdem der Betrug aufflog, erstattete er Anzeige bei der Polizei. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die heutige Info-Veranstaltung des Polizeipräsidiums Mannheim beim Kurpfalz Center in der ...

mehr