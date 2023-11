Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Drogenrausch Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde eine Streife der Polizei in die Landolfstraße in Hohenecken gerufen. Ein Auto war dort durch einen Maschendrahtzaun gebrochen und hing nun an einer Mauer herab. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 23-jährige Autofahrer über die Landolfstraße in Richtung B270. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er auf der regennassen Fahrbahn, in einer Linkskurve, die Kontrolle über den Mitsubishi Kleinwagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er den Zaun einer Kirche, wo der Wagen schließlich in Schräglage zum Stehen kam. Vorher streifte er noch einen BMW, der auf dem Parkplatzt abgestellt war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss über den Drogenkonsum geben. Der Mann muss sich jetzt sowohl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss, als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell