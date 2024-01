Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet am Wochenende - eine Person vorläufig festgenommen

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im gesamten Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen. Auf der Schlesierstraße in Anrath und dem Mondweg in Amern blieb es lediglich bei Versuchen, die Täter konnten glücklicherweise nicht ins Innere gelangen. In einem Mehrfamilienhaus auf der Süchtelner Straße in Viersen wurde am Samstagnachmittag ein 49jähriger Viersener vorläufig festgenommen. Er soll versucht haben, mehrere Wohnungstüren in dem Haus aufzubrechen - auch hier blieb es in allen Fällen bei erfolglosen Versuchen. In der Zeit zwischen Samstag, 9 Uhr und Sonntag, 19 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung auf der Junkershütte in Viersen-Ummer ein und durchwühlten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute kann noch keine Aussage gemacht werden. Ebenfalls in Viersen, auf der der Klosterstraße, brachen bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Sonntag, 15 Uhr in eine Wohnung ein und entwendeten einen Tresor. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Schadenshöhe noch an. In allen genannten Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (26)

