POL-HX: Einbruch in Bäckerei

Höxter (ots) - Am Freitag, 29.09.2023, in der Zeit zwischen 08.00 und 13.30 Uhr, wurde in Ottbergen auf der B64 ein geparkter Transporter beschädigt. Der rote VW stand in Fahrtrichtung Höxter rechtsseitig am Fahrbahnrand. Der Außenspiegel von der Fahrerseite wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum ...

mehr