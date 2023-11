Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Fahrzeugführer gestoppt

Bad Lobenstein (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 10:58 Uhr informierten mehrere aufmerksame Bürger die Polizei in Schleiz über eine männliche Person, welche, augenscheinlich betrunken, in Bad Lobenstein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in sein Fahrzeug gestiegen sei und scheinbar losfahren wolle. Dies konnte durch mehrere, beherzt eingreifende Bürger noch vor eintreffen der Polizei verhindert werden. Im weiteren Verlauf wurde durch die Polizeibeamten mit dem 43-jährigen Ukrainer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,49 Promille. Da sich weitere Zeugen bei der Polizei meldeten, welche den Beschuldigten zuvor mit dem Auto fahren gesehen haben, wurde dessen Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

