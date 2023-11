Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalburg-Ebersdorf / OT Kulm (ots)

Am Freitag, den 17.11.2023 gegen 19:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Kulm. Hierbei wollte ein aus Richtung Wernburg kommender weißer Transporter (evtl Iveco) an einem abgeparkten Pkw Audi vorbei fahren. Hierbei touchierte er diesen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

