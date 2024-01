POL-VIE: Viersen-Peelsheide: Diebe erbeuten Aluminiumplatten - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Dienstagmorgen, 09.01.2024, um 10:15 Uhr ereignete sich auf der Kehrstraße in Kaldenkirchen ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 23-jährige Fußgänger gab an, dass er auf dem rechten Gehweg der Kehrstraße unterwegs war, in Richtung Fußgängerzone. ...

