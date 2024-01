POL-MG: POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. Januar, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bonnenbroich-Geneicken verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie bei dem Einbruch Goldschmuck. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt in dem Fall. Anhand der Angaben der Hauseigentümerin gehen die Ermittler von einem Tatzeitraum zwischen 23 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen ...

mehr