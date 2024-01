Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sachbeschädigung am S-Bahnhaltepunkt Planegg

Ca. 500 Euro Sachschaden - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Rund 500 Euro Sachschaden entstand am S-Bahnhaltepunkt Planegg. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Zerstörung der Scheibe eines Wetterschutzhäuschens am Bahnsteig geben können. Wieder einmal völlig sinnlos wurde von einem oder mehreren Unbekannten - vermutlich in den Nachtstunden des 3. auf den 4. Januar - am S-Bahnhaltepunkt Planegg die Seitenscheibe eines Wartehäuschens vollständig zerstört. Wann genau dies passierte ist ebenso unklar, wie wer dafür verantwortlich ist. Durch die Zerstörung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hin-weise zur Tat oder den möglichen Tätern geben können, unter der Rufnummer 089/515550-0 um Kontaktaufnahme mit der Bundespolizeiinspektion München.

Die anhängenden Bilder sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell