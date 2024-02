Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 27. Januar 2024, 11.00 Uhr, und Montag, 29. Januar 2024, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus zwei Baggern etwa 140 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Campemoor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Steinfeld - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr, hielt sich eine -jährige Frau in einem Lebensmittegeschäft in der Lohner Straße auf. Hier wurde hier die Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooter

In der Zeit zwischen Freitag, 26. Januar 2024, 22.00 Uhr und Samstag, 27. Januar 2024, 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen gesichert abgestellten E-Scooter aus einer Tiefgarage in der Jagdhornstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, gegen 13.20 Uhr, fuhr eine 63-jähriger Autofahrerin aus Lohne auf der Steinfelder Straße in wollte an der Einmündung nach rechts weiter in die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten 59-jährigen Fahrradfahrerin aus Lohne, welche den Radweg von Steinfeld aus kommend befuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, befuhren ein 55-jähriger Autofahrer mit einem Ford und ein 27-jähriger Autofahrer mit einem VW in entgegengesetzter Richtung die Krimpenforter Straße. Beide Autofahrer gaben an, dass der jeweils andere im Verlauf einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam. Der 27-jährige Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Liegen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ein Zeuge soll vor Ort gewesen sein, dieser verließ jedoch vor Eintreffen der Polizei den Unfallort. Dieser sowie andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne unter 04442 808460 zu melden.

Bakum - Polizei "zieht drei Fahrzeuge aus dem Verkehr"

Am Donnerstag, 01. Feb. 2024, 10:15 Uhr, kontrollierten Beamte in Bakum, Loher Straße eine Sattelzug einer Spedition aus dem Nordkreis Vechta, der von einem 29-Jährigen geführt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung hatte, daher wurde es von der Polizei begleitet und auf einem Betriebshof in Vechta abgestellt. Dort wurden die Zulassungsplaketten entwertet. Auf diesem Hof konnte ein weiteres Fahrzeug dieser Spedition angetroffen werden, welches dort geparkt war. Eine Überprüfung des Fahrzeuges brachte das Ergebnis, dass auch dieses nicht versichert ist, daher wurde auch dieses entstempelt. Nur rund eine halbe Stunde fiel den Beamten ein weiteres Fahrzeug dieser Spedition, ebenfalls in Bakum auf, das in Richtung Vechta fuhr. Auch dieses Fahrzeug, welches auch von einem 29-Jährigen geführt wurde, hatte keinen Versicherungsschutz und musste die Fahrt beenden. Gegen den Verantwortlichen der Spedition wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

