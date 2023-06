Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 57-Jähriger nach Unfall betrunken zu Hause angetroffen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr suchten Polizeibeamte einen 57-jährigen Verkehrsteilnehmer an seiner Wohnadresse in Neulußheim auf, da dieser gegen ca. 17.00 Uhr eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in St. Leon-Rot begangen haben sollte. Laut einer Zeugin hatte sich der Fahrer, nachdem er ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, umgehend vom Unfallort entfernt. Daraufhin wurde die Wohnanschrift des Fahrers überprüft und er konnte dort angetroffen werden. Das Fahrzeug des 57-Jährigen wies frische Unfallspuren auf. Die Beamten konnten im Gespräch mit dem 57-Jährigen außerdem einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwas mehr als 1 Promille an. Der Fahrer gab an, dass er den Alkohol in der kurzen Zeit nach seiner Rückkehr zu Hause konsumiert habe. Im weiteren Verlauf wurde dem 57-Jährigen Blut abgenommen und die weitere Teilnahme am Straßenverkehr untersagt. Wann der Alkohol tatsächlich konsumiert wurde und ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug im Straßenverkehr führte, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell