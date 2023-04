PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Faustschlag ins Gesicht +++ Auseinandersetzung auf der Kirmes +++ Zweiradfahrer ohne Versicherungsschutz und Führerschein +++ Unfallflucht

Limburg (ots)

Faustschlag ins Gesicht

65549 Limburg, Westerwaldstraße 111, Einkaufszentrum Kaufland Freitag, 28.04.2023, 17:20 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde ein 43-jähriger Limburger durch einen unbekannten Täter im Eingangsbereich des Einkaufszentrums Kaufland geschlagen. Zunächst kam es zwischen den beiden Männern zu verbalen Streitigkeiten. In weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter dem 43-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlages fiel der Geschädigte auf den Boden und verletzte sich. Der unbekannte Täter flüchtete währenddessen vom Gelände des Einkaufsmarktes und fuhr auf einem orangefarbenen Mountainbike in Richtung Innenstadt Limburg davon. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: - männlich, korpulente Statur, ca. 170-175 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, kurze schwarze leicht gelockte Haare, Hasenscharte an der Oberlippe, Bekleidung: dunkle Schirmmütze, blaues T-Shirt, dunkle Strickjacke, grüne Jogginghose

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung auf dem Außengelände der Kirmes

65604 Elz, Hohe Straße 6

Samstag, 29.04.2023, 04:00 Uhr

Ein 22-jähriger aus dem Westerwaldkreis wurde am frühen Samstagmorgen auf dem Außengelände der Kirmesveranstaltung in Malmeneich durch zwei unbekannte Täter geschlagen. Die beiden Täter schlugen dem 22-jährigen ins Gesicht und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Unbekannter Täter 1: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer rotweißen Adidas-Jacke

Unbekannter Täter 2: ca. 20-25- Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare, dunkle Bekleidung

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Versicherungsschutz und Führerschein fehlen

65550 Limburg-Linter, Alte Straße

Freitag, 28.04.2023, 22:00 Uhr

Durch eine Streife der Polizeistation Limburg konnte in Linter der 15-jährige Fahrer eines Rollers kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Zweirad kein aktueller Versicherungsschutz besteht, da ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Zudem ist der 15-jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Beschuldigte an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Unfallflucht auf dem "Werkstadtparkplatz"

65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Parkplatz Freitag, 28.04.2023, 06:00 - 16:37 Uhr

Auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums Werkstadt kam es im Verlauf des Freitags zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Ford Puma wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerkannt von der Unfallstelle. Am Ford entstand an der Heckklappe ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell