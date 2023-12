Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger am Hauptbahnhof mit Schlagstock angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde in der Nacht von Samstag (02.12.2023) auf Sonntag in der Innenstadt von einem 17-jährigen Jugendlichen mit einem Schlagstock angegriffen und leicht verletzt. Gegen 01.50 Uhr war der 26-Jährige zu Fuß in der Straße Am Hauptbahnhof unterwegs. Plötzlich verspürte er einen Schlag gegen den Hinterkopf. Als er sich herumdrehte, sah er den 17-Jährigen Angreifer, der mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet war. Mit diesem schlug der Jugendliche dem 26-Jährigen dann noch einmal gegen den Kopf. Der Verletzte ergriff die Flucht und wurde dabei von dem Angreifer verfolgt. Polizeibeamte der Bundespolizei wurden auf den Vorfall aufmerksam, hielten den 17-Jährigen fest und übergaben ihn an Beamte der Polizeiwache Innenstadt. Diese beschlagnahmten die Waffe und leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn ein. Der leicht verletzte 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell