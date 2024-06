Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Festnahme nach Bedrohung von Passanten: Polizei sucht unbekannte Frau als Opfer

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 10:52 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5802837 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Fall.)

Kassel-Mitte: Die Ermittlungen der Polizei wegen des Vorfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Kasseler Fußgängerzone ereignete und bei dem ein offenbar psychisch kranker Mann Passanten bedrohte, dauern derzeit an. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang eine noch unbekannte Frau, die laut Zeugen von dem 26-Jährigen mit dem Tode bedroht worden sein soll. Die Frau soll mit einem Mann und einem kleinen Hund unterwegs gewesen sein. Unmittelbar nach der Tat war sie offensichtlich aus Angst vom Tatort, der im Bereich des Königsplatzes lag, in Richtung Friedrichsplatz geflüchtet. Der Tatverdächtige konnte gegen 18:50 Uhr durch alarmierte Polizeistreifen auf dem Königsplatz festgenommen werden. Er war im Besitz von zwei größeren Messern und wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Bei den weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung bittet die Kripo die noch unbekannte Frau mit kleinem Hund, die von dem 26-Jährigen in der Fußgängerzone unmittelbar bedroht worden sein soll, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

