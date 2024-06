Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht unbekannte Fußgängerin nach Unfall in Hoffmann-von-Fallersleben-Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Dienstag erfasste ein Pkw in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel eine Fußgängerin. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Frau die Unfallstelle. Nach Einschätzung der den Unfall aufnehmenden Beamten dürfte die Unbekannte dem Schadensbild zufolge bei dem Zusammenstoß verletzt worden sein. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Unfall gegen 23:20 Uhr ereignet. Ein 22-Jähriger aus Kassel befuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Richtung Wolfhager Straße, als die Fußgängerin an einer Fußgängerampel offenbar bei Rot plötzlich auf die Straße trat und von dem Pkw erfasst wurde. An dem VW ID waren nicht unerhebliche Schäden im Bereich der Windschutzscheibe und Motorhaube von rund 10.000 Euro entstanden. Der 22-Jährige war eigenen Angaben zufolge sofort ausgestiegen und hatte mit der Frau geredet. Diese hatte die Unfallstelle anschließend jedoch schnellen Schrittes in Richtung Arnold-Bode-Schule verlassen.

Es soll sich bei der Fußgängerin um eine schlanke, höchstens 170 cm große Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben, die einen mittelgroßen Hund mit dunklem Fell dabeihatte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

