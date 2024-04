Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (15.04.2024), gegen 17:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Sternstraße / Von-Stephan-Straße / Sedanstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte von der Von-Stephan-Straße nach links in die Sternstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 74-jährigen Radfahrers, welcher von der Sedanstraße in die Sternstraße einfuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

