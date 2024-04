Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (15.04.2024), gegen 12:30 Uhr, kam es in der Hoheloogstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Laut einer Autofahrerin hielten zwei Fahrzeuge auf der Straße vor ihr an und es stiegen zwei Männer aus. Diese schlugen mit einem Schlagstock und Fäusten auf einen dritten Mann ein, welcher zu Fuß unterwegs war.Während die Zeugin die Polizei verständigte, stiegen die beiden Täter in zwei Fahrzeuge und fuhren davon. Den unbekannten Geschädigten konnte die Frau ebenfalls nicht mehr feststellen. Eine sofortige Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ergebnislos. Es soll sich um einen grauen Mazda mit bulgarischem Kennzeichen und einen grauen Hyundai mit Essener Kennzeichen gehandelt haben. Einen der Täter beschrieb die Zeugin als ca. 30-40 Jahre alt, kräftig und mit kurzem Haar. Den zweiten Täter konnte sie nicht beschreiben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

