Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in der Riedstraße

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei wurde am Sonntag (14.04.2024), gegen 18 Uhr, ein Streit zwischen alkoholisierten Jugendlichen in der Riedstraße gemeldet. Vor Ort wurden insgesamt fünf Minderjährige angetroffen und voneinander getrennt. Bei den Hauptaggressoren handelte es sich um einen 15-Jährigen und eine 15-Jährige. Diese waren sichtlich alkoholisiert, verhielten sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte durchgängig aggressiv und schrien laut herum. Beide wollten in ein Haus eindringen, um dort eine 17-Jährige anzugreifen. Die 17-Jährige soll zuvor ein Handy eines anderen Jugendlichen gestohlen haben. Beide 15-Jährigen wurden durch Polizeikräfte daran gehindert in das Haus zu gelangen. Hiergegen wehrten diese sich, sodass sie gefesselt werden mussten. Bei der Widerstandhandlung wurde der 15-Jährige leicht verletzt.

Aufgrund des Verdachts eines übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen wurden diese in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell