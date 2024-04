Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ludwigshafen (ots)

Am 14.04.2024 stürzte gegen 16:45 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in der Bruchwiesenstraße. Der Mann bremste an einer roten Ampel und rutschte auf Glasgranulat einer erneuerten Fahrbahnmarkierung aus. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und an seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die betroffene Kreuzung wurde durch eine Fachfirma gereinigt und war für die Dauer der Reinigung gesperrt.

