Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller in der Batschkastraße gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (13.04.2024, 15 Uhr bis 14.04.2024, 10 Uhr) wurde in der Batschkastraße ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Dieses war mit einem Kettenschloss am Reifen gesichert. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet, z.B. wie sich eine Person an dem Schloss zu schaffen gemacht hat oder, wie ein gesichertes Roller abtransportiert wurde? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

