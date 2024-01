Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nach einem Vorfall am Dienstagabend in einer Unterkunft in der Biermannstraße gegen einen 36 Jahre alten Mann wegen Körperverletzung. Gegen 18:15 Uhr soll der stark alkoholisierte Tatverdächtige, aufgrund eines zurückliegenden Disputs, in das Zimmer des ihm bekannten 55-Jährigen eingedrungen sein und ihn anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Verletzte konnte anschließend nach draußen auf die Straße flüchten. Er wurde anschließend zur ärztlichen Untersuchung in das Klinikum Lahr gebracht. /an

