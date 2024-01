LPI-NDH: Führerschein weg nach zuviel Promille

Sondershausen (ots) - Durch eine Passantin erhielt die Polizeiwache in Sondershausen am vergangenen Freitag gegen 16:00 Uhr die Information, dass sowohl die Dame selbst als auch ihre Begleitung durch mehrere Jugendliche vom Parkhaus an der Schlossberg-Galerie aus mit Knallern beworfen worden war. Ein Böller habe eine der Frauen sogar an der Schulter getroffen, sei aber glücklicherweise erst am Boden detoniert, sodass ...

