Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestellt

Sondershausen (ots)

Vor der Windleite wurden am Donnerstag gegen 24 Uhr mehrere Personen beobachtet, wie sie versuchten in einer Garage an Beutegut zu gelangen. Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser zwei Männer im Alter von 36 Jahren festgenommen werden. Einer von ihnen steht im Verdacht das Fahrzeug, welches sie für die Tat nutzten geführt zu haben, unter Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Eine entsprechende Anzeige und Blutprobenentnahmen wurde durchgeführt. Gegen beide wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls betrieben. Hierbei unterstützen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zur Nachtzeit die Polizisten in Sondershausen. In den frühen Morgenstundenwurden die Täter, nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß gesetzt.

