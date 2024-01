Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Was Hans nicht lernt, lernt Hänschen nimmermehr"

Sondershausen (ots)

So könnte man einen Einsatz der Sondershäuser Polizei Freitag treffend beschreiben. In der vergangenen Nacht konnten zwei Einbrecher gestellt und vorläufig festgenommen werden - die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete darüber:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5685761.

Da die Täter aus Sachsen-Anhalt stammen, ließen sie sich, nachdem sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, aus der Kyffhäuser Kreisstadt abholen. Jedoch von einem Fahrzeugführer, der ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Nach Prüfung der Zulässigkeit einer Sicherstellung des Tatfahrzeugs - der Fahrer war bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis festgestellt und wegen solcher Delikte verurteilt worden - wurde die Maßnahme so umgesetzt. Sowohl die Kennzeichen, wie auch das Fahrzeug und die Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen und eine Vielzahl an Anzeigen gefertigt, da für das Auto weder Abgaben in Form von Kfz-Steuern geleistet worden, noch eine Haftpflichtversicherung bestand. Das Anbringen und verwenden der gestohlenen Kennzeichen an einem anderen Fahrzeug ist zudem eine Urkundenfälschung und wird repressiv verfolgt.

Wie das Trio nun die weitere Heimreise antrat ist nicht bekannt.

Es bleibt zu hoffen, dass sie hierbei keine weiteren Straftaten begangen haben.

