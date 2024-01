Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böllerwurf mit Konsequenzen

Sondershausen (ots)

Durch eine Passantin erhielt die Polizeiwache in Sondershausen am vergangenen Freitag gegen 16:00 Uhr die Information, dass sowohl die Dame selbst als auch ihre Begleitung durch mehrere Jugendliche vom Parkhaus an der Schlossberg-Galerie aus mit Knallern beworfen worden war. Ein Böller habe eine der Frauen sogar an der Schulter getroffen, sei aber glücklicherweise erst am Boden detoniert, sodass niemand verletzt wurde.

Die Mitteilerin nahm die Verfolgung auf und konnte die Jugendgruppe, welche sich mittlerweile in den Schlosspark begeben hatte, der eingesetzten Streifenbesatzung zuweisen. Die Jugendlichen wurden entsprechend kontrolliert und bekannt gemacht. Weiterhin wurden weitere Knaller aufgefunden, welche im Bundesgebiet zwar zugelassen waren, aufgrund des Alters der Jugendlichen aber eigentlich nicht in deren Besitz hätten sein dürfen.

Anschließend wurden die jungen Leute aus der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde entsprechend Anzeige erstattet. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell