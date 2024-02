Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht!

Weinheim (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße Parfüm im Wert von etwa 900 Euro zu entwenden und griff hierbei den Ladendetektiv an. Der Unbekannte verstaute mehrere Parfümflaschen in einer präparierten Tasche, um somit ein Auslösen der Warensicherungsanlage zu umgehen. Er wurde jedoch vom Ladendetektiv bei der Tat beobachtet und beim Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl angesprochen. Unvermittelt schlug der Täter dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht, um sich so die Flucht zu ermöglichen. Der Ladendetektiv ergriff den Mann jedoch an den Armen und versuchte diesen festzuhalten. Aufgrund des enormen Widerstands und weiteren Schlägen ins Gesicht des Detektivs, gelang dem Unbekannten die Flucht in Richtung Institutstraße. Die Beute ließ er jedoch zurück. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, ungepflegtes und nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze lange Jacke, gelbe Cap. Durch den Angriff wurde der Ladendetektiv leicht verletzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell