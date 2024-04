Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (14.04.2024), gegen 20:50 Uhr, gerieten ein 23- und ein 25-Jähriger am Goerdelerplatz in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und der 23-Jährige schlug dem 25-Jährigen mit einer Tasse auf den Kopf. Im weiteren Verlauf mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein, welche durch die eintreffenden Polizeikräfte getrennt werden konnten.

Der 25-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 23-Jährige verletzte sich an den Splittern der Tasse leicht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell