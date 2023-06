POL-KI: 230627.2 Kiel: Fliegerbombe ist entschärft

Kiel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Kirchhofallee in Kiel zu einer Raubtat. Zwei unbekannte männliche Personen sollen auf den Geschädigten eingeschlagen haben und ihm anschließend seine Geldbörse geraubt haben. Die Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 02:55 Uhr befuhr eine ...

