Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdächtiger Schriftzug auf Schultoilette

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Die Schulleitung eines Neustadter Gymnasiums informierte die Polizei bereits am Donnerstag, 11. April, dass im Bereich der Schultoiletten ein Schriftzug mit Drohungen festgestellt wurde. Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.

Die bisherigen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise, die auf eine tatsächliche Gefährdung hindeuten. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachenden dauern noch an. Die Schulleitung informierte bereits eigeninitiativ die Elternschaft über die Schmierereien. Polizeikräfte werden am kommenden Montag, 15. April, zu Schulbeginn Präsenz an der Schule zeigen und werden ansprechbar sein.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt unter 06321/854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell