POL-PPRP: Lieferwagen aufgebrochen - Elektrogeräte gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein 9-Jähriger wurde am Montagabend (18.09.2023, gegen 19:30 Uhr) in der Ganderhofstraße durch den bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen E-Rollers leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der E-Roller-Fahrer war entgegen der Laufrichtung verbotswidrig auf dem Gehweg der Rohrlachstraße gefahren. Als er dann nach links in die Ganderhofstraße über den Gehweg abbog, kam es ...

mehr