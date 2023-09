Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Schwer verletzter Mann in der Oppauer Straße

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei wurde am 18.09.2023, gegen 22:30 Uhr, ein schreiender Mann in der Oppauer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte verfolgten diese den Mann in Richtung Pfingstweide. Kurz nach einem Unterführungsbereich konnte der Mann, ein 52-Jähriger, schließlich ausfindig gemacht werden. Er war schwer verletzt. Da er einen Schraubenzieher in der Hand hatte, wurde er unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden gesprochen und gefesselt. Vor Ort erschien außerdem der Sohn des Schwerverletzten und gab an, sein Vater sei von einem Unbekannten angegriffen worden. Der 52-Jährige wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Etwa zeitgleich meldete sich ein Zeuge, der soeben beobachtet hatte, wie ein Mann mit blutverschmierter Kleidung in ein Mehrparteienhaus in der Oppauer Straße hineingelaufen sei. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Streifen angefahren. Dort konnte der Mann, ein 21-Jähriger, vorläufig festgenommen werden. Auch er war verletzt und musste medizinisch Erstversorgt werden. Der 21-Jährige äußerte, er sei selbst angegriffen worden.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet? Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich Oppauer Straße oder Ostring etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

