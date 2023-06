POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fahrzeugführerin, einem lebensgefährlich verletzten Beifahrer und zwei schwerverletzten Fahrzeugführern

Neumagen-Dhron (ots) - Am 02.06.2023, 16h11, kam es in der Gemarkung Neumagen-Dhron zum Absturz eines Hängegleiters. Ausgehend von Zeugenaussagen streifte der 58jährige Pilot des Fluggerätes, unmittelbar nach Beendigung des Startvorganges, einen Busch, wodurch er die Kontrolle verlor und in Richtung Berghang stürzte. Dort blieb er in einer Baumkrone hängen. Durch die Feuerwehr konnte der Pilot geborgen werden. Der ...

