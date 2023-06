Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand an einer Reithalle

Arzfeld (ots)

Heute den 02.06.2023 geriet in der Ortslage Arzfeld ein Misthaufen in Brand, der an einer Reithalle gelagert wurde. Daraufhin griffen die Flammen auf eine hölzerne Wand der Reithalle über und beschädigte diese. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein größeres Schadensereignis vermieden werden.

Vor Ort konnten keine Hinweise auf ein menschliches Verschulden erlangt werden. Es wird vermutet, dass sich der Misthaufen selbst entzündet hat. Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn sowie die Polizeiinspektion Prüm.

