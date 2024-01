POL Schwaben Nord: Fahren ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (30.01.2024), zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich in der Oberländer Straße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel eines Anwohners. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler ...

