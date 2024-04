Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (13.04.2024), 14:00 Uhr und Montagmorgen (15.04.2024), 06:00 Uhr, wurden zwei Transporter auf einem Betriebsgelände am Kaiserwörthdamm aufgebrochen. Hierbei wurde eine Bohrmaschine entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zwischen Montagabend (15.04.2024), 18:00 Uhr und Dienstagmorgen (16.04.2024), 05:30 Uhr, wurde ein in der Industriestraße Höhe Pettenkoferstraße abgestellter BMW aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

